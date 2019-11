Maltempo Basilicata: monitorati i fiumi Basento e Bradano

A seguito delle intense precipitazioni delle scorse ore, in Basilicata i fiumi sono sotto osservazione. Le precipitazioni stanno apportando maggiori masse d’acqua ai fiumi lucani, ma al momento la situazione risulta sotto controllo.

Viene monitorato dal sistema di Protezione civile soprattutto il fiume Basento in provincia di Matera, in territorio di Pisticci, località Torre Accio, e il fiume Bradano in località Serramarina, frazione di Bernalda.