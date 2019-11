Maltempo Benevento: allagamenti e disagi, “rimanete in casa”

Numerosi in queste ore gli interventi dei vigili del fuoco nell’area di Benevento, per rami caduti per le raffiche di vento, scantinati allagati, detriti e fango in strada.

L’allerta resterà arancione fino alla mezzanotte di oggi, poi diventerà gialla.

Il sindaco di Benevento e polizia municipale, di concerto con la società che gestisce il trasporto urbano, hanno stabilito di interrompere il servizio navetta verso il cimitero alle 17.

“Attivata da stamattina la nostra protezione civile per le avverse condizioni climatiche che persisteranno piovose per tutta la giornata. Si chiede a tutti i concittadini di rimanere in casa e non uscire solo se per questioni di assoluta urgenza. Grazie anticipatamente per la collaborazione“: così su Facebook il sindaco di Montesarchio Franco Damiano.