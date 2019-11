Maltempo Benevento, strada chiusa per caduta massi: la Provincia effettua un sopralluogo

Sopralluogo, questa mattina, sulla strada provinciale che collega Cerreto Sannita con Cusano Mutri e che era stata chiusa dopo la caduta massi causata dal maltempo delle scorse ore. “Per gli interventi a breve termine – si legge nella nota diramata dalla Provincia – è stato predisposto ed ordinato il ripristino della rete paramassi che è stata comunque sfondata per alcuni metri lineari. Il servizio Viabilità ha anche avviato una ricognizione con droni e scalatori sul versante che sovrasta la strada provinciale al fine di accertare se vi siano ancora condizioni di pericolo e massi in bilico. Tale verifica sarà effettuata compatibilmente con il miglioramento delle condizioni meteo al fine anche di garantire la sicurezza degli operatori e dei tecnici. Una volta avuta una relazione precisa sulle condizioni di stabilità del versante si verificheranno le compatibilità e sostenibilità finanziarie e si disporranno le relative procedure amministrative per gli interventi di messa in sicurezza”.

“La Provincia è subito intervenuta – ha aggiunto il presidente della Rocca dei Rettori, Antonio Di Maria- ma è evidente che noi chiediamo ancora una volta un piano regionale e uno nazionale di intervento sulle infrastrutture viarie provinciali sulle quali si sviluppa la mobilità e l’economia delle aree periferiche, che, non per questo, sono marginali e che hanno eguale diritto ad arterie sicure”.