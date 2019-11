Maltempo: nel Biellese 60 interventi della Protezione Civile

Sono stati 60, in meno di 48 ore, gli interventi dei volontari della Protezione Civile a causa del Maltempo, a Biella e provincia. In tre giorni sono stati registrati 375 mm di acqua (quantitativo medio di quasi tre mesi). Sono stati 15 i volontari che, alternandosi nei turni, hanno monitorato il territorio e ieri sera alle 22, dopo 36 ore di monitoraggio, ha chiuso la sala operativa. Ancora oggi si e’ comunque svolto un sopralluogo: in particolare per monitorare la frana sulla strada provinciale di Oropa.