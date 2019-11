Maltempo: nel Bolognese controlli anti-sciacallaggio

Per controllare le zone che, per l’esondazione del torrente Idice, sono state evacuate e le abitazioni momentaneamente disabitate, i Carabinieri hanno pianificato una serie di attività per garantire la sicurezza nel territorio di Budrio e Malalbergo, nel Bolognese.

Giorno e notte, in questi giorni di emergenza, vengono impiegati una quarantina di militari della Compagnia di Molinella. Al momento non sono stati denunciati furti e i servizi proseguiranno finche’ le famiglie non potranno rientrare nelle loro abitazioni.