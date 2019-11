Maltempo nel Bolognese: esonda il torrente Idice, un centinaio di evacuati

Il torrente Idice è esondato nella zona di Budrio, nel Bolognese.

In corso le operazioni di evacuazione che potrebbero riguardare almeno un centinaio di persone.

Il Comune raccomanda ai cittadini di non andare sul posto e di usare “la massima prudenza negli spostamenti sulle strade segnalate come punti critici“. “Tutti i residenti in via Viazza destra dopo il Canale Emiliano Romagnolo e soprattutto quelli in prossimita’ dell’Idice si tengano pronti all’evacuazione“, scrive il Comune su Facebook. Oltre al sindaco di Budrio, Maurizio Mazzanti, sul posto si sta recando l’assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo, insieme ai tecnici.

Con ordinanza il Comune ha disposto “l’interdizione al traffico veicolare e pedonale della strada Rabuina dalla rotatoria con via Edera, fino all’intersezione con via Vigorso; il divieto di circolazione veicolare e pedonale, nonché divieto di percorrenza di tutti i tratti limitrofi e posti lungo gli argini fluviali del territorio comunale“.