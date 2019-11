La Procura della Repubblica di Bolzano ha iscritto un procedimento penale per disastro colposo in merito al deragliamento del treno avvenuto ieri sulla linea ferroviaria della Val Pusteria. Gli inquirenti intendono quindi verificare se vi siano delle responsabilita’ penali relative alle cause del deragliamento del treno in seguito ad una frana provocata dal Maltempo. L’inchiesta e’ solo agli inizi e per adesso la Procura non ha reso noto se vi siano anche degli indagati.