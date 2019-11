Maltempo, Borrelli: “Situazione sotto controllo, nuova perturbazione nel fine settimana”

“La situazione e’ sotto controllo, ieri abbiamo avuto particolari criticita’ non eccessive in Liguria, Campania, anche in Toscana dove ho sentito il collega del dipartimento regionale della protezione civile“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, capo della protezione civile, oggi a Firenze le iniziative in ricordo dell’alluvione del 4 novembre 1966. “Siamo in una settimana in cui abbiamo un clima autunnale: abbiamo avuto una tregua oggi, poi ci sara’ un peggioramento e per il fine settimana avremo un’altra perturbazione. Ci auguriamo che possa proseguire con queste modalita’, quindi di non avere particolari problemi“.

“Mi preoccupa il bacino del Tagliamento, e’ dal ’66 che si parla della messa in sicurezza e li’ c’e’ un problema di condivisione di quelle che sono le soluzioni“, prosegue Borrelli, riferendosi alla messa in sicurezza dei territori. “Mi voglio impegnare per risolvere quel particolare problema perche’ chi e’ a valle dell’asta del Tagliamento si trova in condizioni di particolare disagio c’e’ bisogno di fare sacrifici tutti quanti perche’ per stare bene tutti bisogna sacrificarsi, anche chi sta in una condizione migliore“.