Maltempo Calabria: la Giunta delibera la richiesta di emergenza

La Giunta regionale della Calabria, presieduta dal presidente Mario Oliverio, ha deliberato la richiesta al Governo nazionale di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art.24 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1, per gli eccezionali avversi eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Calabria nei giorni 23, 24 e 25 novembre 2019. Medesima richiesta è stata avanzata al Governo per gli eventi alluvionali che hanno riguardato la Calabria nei giorni 10 e 11 novembre.

Su proposta della Presidenza sono state assunti inoltre due delibere: la prima riguardante la modifica del registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino, una seconda, avente ad oggetto i criteri per la predisposizione dell’elenco regionale delle menzioni di vigna, ai sensi del comma 10, art. 31 della legge 12 dicembre 2016.

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno e’ stato deliberato il finanziamento di 750.000 euro per la gestione degli impianti sciistici nel comprensorio Sport – Natura di Lorica per la stagione 2019-2020 a favore del Comune di Casali del Manco. La giunta ha anche approvato la presa d’atto della decisione comunitaria C (2019) 6200 Final del 20 agosto 2019 e allocazione della riserva di efficacia. Su proposta dell’Assessore Fragomeni sono state infine approvate una serie di variazioni di bilancio.