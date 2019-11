Maltempo Calabria: treno bloccato in galleria, soccorsi passeggeri

Nella tarda mattinata di oggi un treno con passeggeri a bordo è rimasto bloccato in una galleria in Calabria a causa dell’acqua che aveva invaso la linea ferroviaria: è accaduto sulla tratta tra Lamezia Terme e Catanzaro, nel territorio di Marcellinara.

L’acqua ha danneggiato locomotore che non ha potuto proseguire la corsa. Sul posto vigili del fuoco e tecnici delle Ferrovie dello Stato: grazie all’impiego di un secondo locomotore il convoglio è stato trainato in stazione. La tratta è stata interdetta al traffico.