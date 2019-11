Maltempo Campania: aliscafi fermi a Capri

in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo marine, sono fermi gli aliscafi per Capri da Napoli e da Sorrento, motivo per cui l’isola potrebbe rimanere del tutto isolata nelle prossime ore.

Bloccati i collegamenti con Sorrento.

Le condizioni meteo per domani sono previste in peggioramento. Pioggia e vento già sferzano l’isola.