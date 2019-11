Maltempo Campania: allagamenti e disagi nel Napoletano, sospese corse degli aliscafi

Il maltempo sta provocando danni e disagi anche nel Napoletano: a Cardito un albero è crollato in strada. La zona è stata transennata e sono in corso le operazioni di rimozione.

Allagamenti registrati a San Giorgio a Cremano: le strade sono sono state inondate, mandando in tilt la circolazione. Ad Afragola un sottopassaggio è stato invaso dall’acqua e alcune vetture sono rimaste bloccate.

A Napoli ieri l’amministrazione comunale aveva disposto la chiusura dei parchi cittadini e dei cimiteri. Temporali e forti piogge hanno provocato disagi e allagamenti. Sospese le corse degli aliscafi nel golfo di Napoli.