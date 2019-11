Maltempo Campania: allagamenti e fango nelle strade dell’area flegrea

L’acqua torrenziale che si e’ abbattuta su tutta l’area flegrea nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio ha generato gravi problemi per i residenti e la circolazione veicolare.

A Pozzuoli fiumi di fango si sono riversati dalla collina di Cigliano invadendo le arterie della zona alta, in particolare via Celle e piazza Capomazza. Allagamenti si sono registrati nelle zone interne di San Martino e San Vito e a Licola mare. A Bacoli, allagamenti di diverse strade cittadine con acqua alta oltre i 30 centimetri nella zona a ridosso del centro storico. A Quarto si sono registrate le situazioni di maggiore criticita’.

Allagamenti di locali seminterrati e terranei e traffico in tilt per qualche ora in localita’ Bivio a causa dell’acqua alta e di numerose auto finite in panne. Fiumi di fango, inoltre, hanno inondato dalla collina via Cuccaro e l’area circostante per l’intasamento della vasca di bonifica. Stessi problemi anche nella zona delle Paratine a confine con il comune di Marano.