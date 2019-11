Maltempo Campania: disagi nei collegamenti nel Golfo di Napoli

Condizioni meteomarine avverse nel Golfo di Napoli: mare agitato e vento a raffiche continuano a colpire l’isola di Capri, da 3 giorni si registrano disagi nei collegamenti.

I tragitti da e per la terraferma finora sono assicurati dai maxi traghetti della Caremar che collegano Napoli con l’isola azzurra e le motonavi coprono la rotta per Sorrento.

La situazione meteo viene costantemente monitorata dalle compagnie di navigazione.

Collegamenti marittimi a singhiozzo tra Ischia, Procida e Napoli: aliscafi fermi in porto e tragitti assicurati solo dalle navi traghetto. Sospesa l’attività marittima del porto di Forio (collegato solo dagli aliscafi), ridotta quella degli approdi di Casamicciola, Ischia e Procida dove attualmente operano soltanto le navi in arrivo o in partenza per Napoli o Pozzuoli. Il forte vento di libeccio ha provocato la cancellazione anche di alcune corse di navi rendendo problematica la mobilità marittima.