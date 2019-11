Maltempo Campania: al via la conta dei danni per esondazioni, allagamenti e alberi caduti

Dopo giorni di maltempo è iniziata la conta dei danni in Campania: situazione critica nel Casertano, dove l’esondazione di corsi d’acqua ha seriamente compromesso l’operatività di aziende agricole e zootecniche.

Oggi a Caserta il sindaco, Carlo Marino, ha disposto la chiusura delle scuole per verifiche alle strutture, e la medesima decisione è stata presa dai primi cittadini di Aversa, Lusciano e Santa Maria Capua Vetere.

Segnalata la caduta di alberi e calcinacci in tutto il Napoletano, compreso il capoluogo di regione, dove molti marciapiedi sono transennati.

A Battipaglia registrati diversi allagamenti, in particolare di strade provinciali.

Numerosi in provincia di Salerno gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi caduti sulle strade.

Le mareggiate a Ischia hanno provocato l’erosione di alcune spiagge come quella dei Maronti: l’acqua ha invaso diverse zone, anche a Pozzuoli e sul litorale flegreo, danneggiando stabilimenti balneari e lungomare.