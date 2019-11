Maltempo Campania: disagi sulla Circumvesuviana

Il maltempo che sta interessando in queste ore la Campania, sta avendo conseguenze anche sul servizio della Circumvesuviana: l’Ente Autonomo Volturno rende noto che, a causa dell’allagamento dell’impianto di Scafati (Salerno), la tratta Pompei-Poggiomarino, in provincia di Napoli, è momentaneamente interrotta. I treni in partenza da Napoli per Poggiomarino limitano a Pompei.

Per la caduta di alberi sulla sede ferroviaria, la linea Napoli-Sarno è interrotta tra le stazioni di Ottaviano a Poggiomarino. La caduta di un albero sulla linea aerea compresa tra Sarno e Ottaviano crea ulteriori limitazioni lungo la tratta Napoli-Sarno.