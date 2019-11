Maltempo Campania: evacuate 100 famiglie nel Salernitano, rischio alluvione e colate di fango

Il Comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ha disposto in via precauzionale l’evacuazione di un centinaio di famiglie residenti nelle fasce pedemontane. L’ordinanza, firmata dal sindaco Manlio Torquato, si è resa necessaria in seguito alla comunicazione della sala operativa regionale che segnalava il rischio di possibili alluvioni e di colate di fango innescate dal maltempo.

E’ stato inoltre disposto l’obbligo di tenersi lontano dai corsi d’acqua e di non sostare con le vettura in prossimità di sottopassi e corsi d’acqua.

Medesima decisione anche a Sarno dove è stato ordinato anche il divieto di transitare nei parchi pubblici e nelle aree alberate.

Segnalati allagamenti e smottamenti nella Valle dell’Irno: i vigili del fuoco sono impegnati in diversi interventi soprattutto a Mercato San Severino e Castel San Giorgio.

Una frana viene registrata in Costiera amalfitana, sulla strada provinciale che collega Ravello con Tramonti. A Salerno sono caduti alcuni alberi sul lungomare Trieste.

Secondo Coldiretti Salerno per il momento si segnalano straripamenti e allagamenti soprattutto nell’Agro Nocerino-Sarnese: a preoccupare maggiormente sono le coltivazioni di campo completamente allagate. La situazione più critica segnalata da Coldiretti “è a Castel San Giorgio ma tutta la zona dell’Agro è in allerta. A finire sott’acqua sono state principalmente le coltivazioni di cipollotto nocerino, finocchi, scarole e ortaggi“. Secondo il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano, “nella Piana del Sele preoccupa più il vento per eventuali danni alle serre e alle strutture coperte. Al momento però non si registrano problemi“.