Maltempo Campania: “La Regione intervenga per mettere in sicurezza la scuola “Andrea Doria””

“Rivolgo un Appello al Presidente della Campania Vincenzo De Luca affinche’ la Regione intervenga sulla situazione incresciosa ed ormai insostenibile che interessa il 63 circolo didattico “Andrea Doria” di Fuorigrotta. Sono ormai settimane che, a causa del Maltempo che ha compromesso le gia’ precarie condizioni in cui versa l’istituto, viene negato il diritto allo studio dei nostri bambini, impossibilitati ormai ad accedere all’edificio, oggi anche a causa dell’interdizione posta dalla protezione civile e dei vigili del fuoco. Il Comune di Napoli fino ad oggi e’ sempre e solo intervenuto con soluzioni tampone, senza di fatto prendere atto che la scuola ha bisogno di un intervento piu’ generale e risolutivo. Per questo l’appello alla Regione affinche’ metta in campo gli strumenti necessari per rendere agibile l’istituto”.

Con una nota stampa la consigliera regionale del Partito Democratico Enza Amato ha rivolto al presidente De Luca un appello affinche’ la Regione intervenga nel gestire la situazione che sta caratterizzando la chiusura dell’istituto di Fuorigrotta. “E’ da mesi che insegnati e genitori denunciano le condizioni di cattiva manutenzione in cui versa il circolo didattico. A nulla sono servite le numerose segnalazioni venute dalla Dirigenza, dal consiglio di istituto, dalle rappresentanze sindacali ed anche da singoli genitori.

La Doria – ha ricordato la consigliera – e’ sempre stata un fiore all’occhiello dell’istruzione napoletana e campana. Il corpo docente, di grande qualita’, si e’ sempre contraddistinto per capacita’ didattica e progettuale, portando l’Istituto a crescere negli anni per numero di iscrizioni, con grande soddisfazione da parte delle famiglie”. “E’ evidente che il Comune di Napoli e la X Municipalita’ non hanno inteso la gravita’ di quanto stia accadendo e dei disagi che stanno arrecando alla platea scolastica, alle famiglie, ai docenti e a tutti gli operatori della Istituto, mettendo a rischio l’appel di questa scuola e addirittura penalizzandola a causa della migrazione verso altri Circoli per future iscrizioni” ha concluso Amato.