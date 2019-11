Maltempo Campania: scuole chiuse anche domani mercoledì 13 Novembre a Pozzuoli

Il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Figliolia, ha prorogato la chiusura delle scuole anche a domani. La decisione e’ arrivata al termine della riunione del Comitato operativo comunale che ha fatto proprie le raccomandazioni della Protezione Civile. Nell’ordinanza del sindaco oltre alla chiusura delle scuole e’ prevista, domani, anche la chiusura dei parchi pubblici e del cimitero. Il sindaco rispondendo al disappunto per la nuova misura esternata sul web ha detto: “E’ una misura che punta a salvaguardare l’incolumita’ dei nostri figli. Gli edifici scolastici del territorio sono luoghi sicuri, ma i problemi potrebbero verificarsi a causa delle fortissime raffiche di vento provocate dalla condizioni climatiche atipiche che stanno investendo tutta l’area flegrea. Bisogna prestare molta prudenza”.

Sono molti i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani:

