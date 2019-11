Maltempo Alto Adige: caos e disagi per la neve sulle Dolomiti

La neve sta creando molti disagi sulle Dolomiti, in particolare in riferimento alla viabilità: in alcune zone dell’Alto Adige nel corso della notte si sono registrati fino a 40 cm di accumulo.

Numerose strade sono bloccate per alberi caduti, interruzioni si segnalano sulla linea ferroviaria della Val Pusteria.

Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade, mentre a Bolzano numerose cantine sono allagate.

Situazione critica in Val Pusteria, Val d’Ega e Val Gardena.

In Alto Adige l’inverno è arrivato decisamente in anticipo tanto da indurre alcuni comprensori sciistici ad aprire la stagione in anticipo rispetto al fissato 30 novembre.

Nevica tra l’abitato di Campodazzo fino a Kufstein in Austria ai confini con la Germania (Baviera).

Soprattutto sulle autostrade austriache tra il Brennero e Innsbruck le corsie sono innevate e in direzione nord verso il Brennero si è formata una colonna di mezzi pesanti. Sul tratto italiano dell’autostrada che porta al Brennero sono in azione i mezzi spartineve.

Sulle strade di montagne è necessaria l’attrezzatura invernale (pneumatici da neve e catene). Sono stati chiusi per motivi di sicurezza diversi passi dolomitici, Gardena, Sella, Valparola, Falzarego e Pordoi, oltre al Giovo, Pennes e Erbe (raggiungibile dalla Val Badia). In Trentino è chiuso il passo del Tonale. Chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo e Stalle.