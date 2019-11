Maltempo, caos neve in Austria: blackout e scuole chiuse

Intense nevicate si sono registrate nella zona meridionale dell’Austria: si registrano circa 60 cm di accumulo, a Heiligenblut quasi un metro.

Migliaia le case senza corrente elettrica nel Tirolo orientale, in Carinzia e in Stiria. Numerose le frane e gli smottamenti.

A Heiligenblut e in altri comuni della Moelltal, sono chiuse le scuole e gli asili.

Problemi sull’autostrada dei Tauri a causa di auto e tir senza attrezzatura invernale.