Maltempo Caserta: donna tratta in salvo Villa Literno, scuola materna colpita da fulmine

Il maltempo ha provocato gravi danni e disagi in queste ore in provincia di Caserta.

A Casertavecchia sono crollati alcuni alberi lungo la Panoramica, così come sul litorale domitio tra Castel Volturno e Mondragone.

I vigili del fuoco sono intervenuti a Villa Literno dove hanno tratto in salvo una donna da un’inondazione: la sua casa di campagna era circondata dall’acqua. Nella pianura dell’area alifana, da Piedimonte Matese fino a quella caiatina si registrano gravi danni alle campagne. Coldiretti riferisce di campi allegati e stalle distrutte.

Al momento le situazione più critica si segnala in tutto l’alto casertano e nei comuni Villa Literno, Capua, Pignataro Maggiore, Castel Volturno, Santa Maria la Fossa, Sessa Aurunca e Mondragone.

Segnalate infiltrazioni d’acqua in diverse scuole: la materna S. Leo a Sessa Aurunca, che è stata colpita da un fulmine, domani, come annunciato dal sindaco, rimarrà chiusa.