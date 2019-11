Maltempo: Cecina, possono rientrare nelle loro case i 516 evacuati

Possono rientrare nelle loro abitazioni i 516 cittadini evacuati da questa mattina alle 7 per le condizioni critiche del fiume Cecina. Poco fa, a conclusione di un altro sopralluogo del sindaco Lippi e dei vigili del fuoco per verificare i livelli del fiume nelle aree a rischio della Cinquantina e della Foce, e’ stato dato l’ok per il rientro degli sfollati che per oltre 15 ore sono stati ospitati in strutture del Comune e aiutati dai volontari della Protezione Civile. I sindaco ha comunicato che i valori del Cecina al ponte sull’Aurelia sono in calo. “Resta – ricorda Lippi – l’allerta codice arancione legata soprattutto al carico di stress che hanno sopportato gli argini”.