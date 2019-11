Maltempo: chiusa A22 del Brennero tra Bressanone e Vipiteno

In entrambe le direzioni tra Bressanone e Vipiteno, sulla A22 del Brennero, è stata disposta la chiusura al traffico per motivi di sicurezza. La decisione è legata alla forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sull’arteria.

L’entrata di Bressanone in direzione nord e l’entrata di Vipiteno in direzione sud sono chiuse al traffico. Tra Bolzano Nord e il Brennero nevica, e le corsie sono innevate.