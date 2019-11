Maltempo: chiusa l’Aurelia a Genova per allagamento

L’Aurelia è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza della Galleria Sant’Anna, dal km 475,135 al 475,760, in entrambe le direzioni, a seguito di una mareggiata in atto che ha causato l’allagamento della sede stradale in località Sestri Levante in provincia di Genova.

Lo segnala Anas, specificando che il traffico al momento viene deviato nel tratto dei caselli di Sestri Levante e Lavagna (A12). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.