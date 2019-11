Maltempo: chiuse le cascatelle di Saturnia, “ingenti danni”

“Ingenti danni purtroppo sono registrati nell’area delle cascate del Molino“, le cascatelle del Gorello a Saturnia, “che sono state chiuse momentaneamente per motivi di sicurezza“: lo ha dichiarato Mirco Morini, sindaco di Manciano (Grosseto) il cui territorio è stato duramente colpito dal maltempo. “A monte e a valle delle cascate, il torrente Stellata ha cambiato con tanta forza il proprio corso e per questo avrà bisogno di un restyling“. “I danni nonostante tutto non hanno variato la grande bellezza di un’area naturalistica unica al mondo. E’ rimasta integra invece la struttura termale vicina alle cascate situate in aperta campagna“.