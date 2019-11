Maltempo, il Ciclone Mediterraneo flagella Calabria e Sicilia nella notte: piogge alluvionali e vento da uragano [LIVE]

Il Ciclone Mediterraneo è arrivato e sta provocando forte maltempo nella notte al Sud Italia: il vento di scirocco soffia impetuoso, con raffiche che hanno già superato i 100km/h nello Stretto di Messina e in varie località joniche della Sicilia. Le temperature sono elevatissime: i rilevamenti della mezzanotte sono quasi estivi con +20°C a Reggio Calabria e Tropea, +19°C a Crotone e Vieste, +18°C a Gallipoli, +17°C a Napoli, Bari, Lecce, Brindisi e Siracusa, confermando la natura “tropicale” di questa tempesta mediterranea.

Intanto nella Sicilia orientale sono in atto piogge alluvionali: in una fascia compresa tra l’Etna, i Nebrodi e il messinese tirrenico sono in atto veri e propri nubifragi. I dati pluviometrici sono impressionanti con dei parziali di 245mm a Linguaglossa, 132mm a Randazzo, 80mm a Montalbano Elicona, 57mm a Pedara e Paternò, 49mm a Bronte, 47mm a Patti.

In Calabria le piogge abbondanti sono più estese su tutta la fascia jonica della Regione, con la complicità dell’effetto “stau”. Gli accumuli più abbondanti si registrano sul versante orientale dell’Aspromonte, ma anche sulle Serre, nella Sila sud/orientale e nel Pollino orientale: 118mm a Mesoraca, 102mm ad Antonimina, 98mm a Cittanova, 96mm a San Luca, 95mm a Platì, 94mm a Molochio, 92mm a Chiaravalle Centrale e Cropani, 88mm a Sant’Agata del Bianco, 86mm a Petronà, 84mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 80mm a Petilia Policastro, 78mm a Fabrizia, 77mm ad Ardore, 70mm a Santa Caterina dello Ionio, 68mm a Gimigliano, 66mm a Cenadi, 61mm a Staiti, 60mm a Stignano e Albidona, 59mm a Serra San Bruno, 58mm a Bovalino, 52mm a Polistena, 50mm a Catanzaro.

E’ solo l’inizio dell’ondata di maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo: nel corso della giornata odierna, Martedì 12 Novembre, il maltempo si intensificherà al Sud e si estenderà anche al Centro/Nord. Oltre alel piogge, però, ci preoccupano particolarmente i venti impetuosi e le conseguenti mareggiate.

