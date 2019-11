Maltempo, tutti i DATI del Ciclone Mediterraneo sull’Italia: raffiche di 190km/h e 300mm di pioggia, come un Uragano di 3ª Categoria!

I numeri del Ciclone Mediterraneo che sta flagellando l’Italia sono impressionanti: la Tempesta s’è approfondita fino a 986hPa nel mar Tirreno e sta provocando fenomeni di maltempo molto violenti da ormai oltre 24 ore. Il maltempo proseguirà anche questa notte, soprattutto al Nord/Est ma anche tra basso Lazio e Campania e al Sud, tra Sicilia centro/orientale e Calabria meridionale e Jonica. I dati meteorologici sono eccezionali: tutti i record sono stati rilevati in Sicilia, con una raffica di vento di 187km/h stasera a Novara di Sicilia e ben 307mm di pioggia cumulata al suolo da ieri a Linguaglossa sull’Etna. Sono numeri tipici degli Uragani 3ª Categoria sulla Scala Saffir-Simpson.

Le raffiche di vento raggiunte tra la serata di Lunedì 11 e la giornata di Martedì 12 Novembre

187km/h a Novara di Sicilia

a Novara di Sicilia 151km/h a Castrignano de’ Greci

a Castrignano de’ Greci 124km/h a Pisticci

a Pisticci 120km/h a Capo Carbonara

a Capo Carbonara 119km/h a Gallipoli

a Gallipoli 115km/h a Tripi

a Tripi 114km/h a Monasterace e Campobello di Mazara

a Monasterace e Campobello di Mazara 113km/h a Monte di Procida

a Monte di Procida 104km/h a Pantelleria

a Pantelleria 103km/h a Paola

a Paola 101km/h a Ventotene e Sellia superiore

a Ventotene e Sellia superiore 98km/h a Posillipo

a Posillipo 97km/h a Capo Spartivento

a Capo Spartivento 96km/h a Marina di Ginosa, Scilla e Petilia Policastro

a Marina di Ginosa, Scilla e Petilia Policastro 95km/h a Sannicola

a Sannicola 94km/h a Grottaglie

a Grottaglie 93km/h a Pagani e Torre Faro

a Pagani e Torre Faro 92km/h a Martina Franca

a Martina Franca 91km/h a Reggio Calabria e Gioia del Colle

a Reggio Calabria e Gioia del Colle 90km/h a Crotone, Bacoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Lequile

a Crotone, Bacoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Lequile 89km/h Cavallino, Roseto Capo Spulico e Sortino

Cavallino, Roseto Capo Spulico e Sortino 88km/h a Montalbano Elicona

a Montalbano Elicona 87km/h a Messina e Lecce

a Messina e Lecce 84km/h a Taranto e Termini Imerese

a Taranto e Termini Imerese 83km/h a Vico del Gargano

a Vico del Gargano 82km/h a Palo del Colle, Veglie e Francavilla Fontana

a Palo del Colle, Veglie e Francavilla Fontana 80km/h a Santa Maria di Leuca e Lampedusa

I principali accumuli pluviometrici delle ultime 36 ore

307mm a Linguaglossa

a Linguaglossa 205mm a Mesoraca

a Mesoraca 160mm a Caltagirone

a Caltagirone 147mm a Randazzo

a Randazzo 146mm a Mazzarino

a Mazzarino 138mm a Molochio

a Molochio 127mm a Serra San Bruno

a Serra San Bruno 113mm a Gela

a Gela 110mm a Piazza Armerina e Albidona

a Piazza Armerina e Albidona 109mm a Catanzaro

a Catanzaro 105mm a Enna e Gambarie d’Aspromonte

a Enna e Gambarie d’Aspromonte 103mm ad Agrigento e Terracina

ad Agrigento e Terracina 97mm a Pisticci

a Pisticci 95mm a Licata

a Licata 92mm a Priverno

a Priverno 87mm a Montalbano Elicona

a Montalbano Elicona 86mm a Locorotondo e Vieste

a Locorotondo e Vieste 82mm a Matera e Comiso

a Matera e Comiso 80mm a Modica

a Modica 79mm a Fiumicino, Martina Franca, Francavilla Fontana e Torre Faro

a Fiumicino, Martina Franca, Francavilla Fontana e Torre Faro 58mm a Reggio Calabria

a Reggio Calabria 57mm a Siracusa

a Siracusa 50mm a Lecce

a Lecce 43mm a Catania

Intanto su MeteoWeb stiamo seguendo tutto il maltempo in diretta con uno speciale di Nowcasting: per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: