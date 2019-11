Maltempo Civitavecchia e Santa Marinella: “Situazione critica nelle scuole”

“Stiamo monitorando la situazione delle scuole superiori colpite dal maltempo di questi giorni. La situazione più critica a Civitavecchia e nei plessi di Santa Marinella, dove stiamo effettuando sopralluoghi con i nostri tecnici, che stanno valutando le forme di intervento. Il Dipartimento “Edilizia scolastica” della Citta’ metropolitana di Roma ha attivato un servizio di reperibilita’ di 24 ore e ha allertato tutte le ditte di manutenzione per ripristinare la funzionalita’ degli edifici piu’ colpiti dalle intense piogge,” lo spiega in una nota il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Teresa Zotta. “Nell’anno in corso sono stati programmati 40 interventi di cui 25 gia’ esecutivi con un investimento di 18 milioni di euro. Considerando che il fabbisogno annuo si attesta sui 60 milioni di euro, abbiamo notevoli difficolta’ a fronteggiare l’ordinario e le emergenze. La legge Del Rio che ha trasformato le Province in Citta’ metropolitane ha messo in seria difficolta’ il nostro Ente che si e’ visto tagliato un bilancio del 60%, riducendo i trasferimenti vitali per i servizi minimi sul territorio. Abbiamo aderito a tutte le forme di finanziamento utili per ricominciare un’azione di programmazione sistematica. Con gli uffici sto seguendo personalmente l’evolversi della situazione“.