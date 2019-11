Maltempo Civitavecchia: 2 sale operatorie del San Paolo inagibili per pioggia

A Civitavecchia la pioggia ha reso inagibili due sale operatorie dell’ospedale San Paolo, al piano 4 della struttura. Lo ha comunicato l’Asl Roma 4, a seguito delle “straordinarie condizioni di maltempo” che hanno colpito la città. L’azienda sanitaria ha comunque rassicurato gli utenti, perché “le emergenze e le urgenze saranno garantite e spostate nell’altra area ospedaliera”. “L’Asl sta rafforzando i controlli e monitorando la situazione con la Protezione Civile”, si legge in una nota in cui la direzione strategica si dichiara “preoccupata per la giornata di domani, in quanto sono previsti peggioramenti delle condizioni meteo”.