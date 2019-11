Maltempo, Confindustria: “A rischio anche il turismo a Matera”

“Gli ingenti danni determinati dai nubifragi dei giorni scorsi rischiano di compromettere la tenuta, oltreché dell’agricoltura, anche del comparto turistico che, proprio in questi territori, esprime capacità attrattiva e un sistema di offerta che, dopo anni di impegno intenso degli operatori, stanno affermandosi sul mercato de ‘I Turismi'”.

Lo scrive, in una nota, il presidente della sezione Turismo di Confindustria Basilicata, Giovanni Matarazzo, riferendosi al Maltempo che ha colpito la città di Matera e il Metapontino. Matarazzo auspica che “la ‘resilienza’ dei numerosi colleghi in questi giorni alle prese con una tragica contabilità, rappresenti lo stimolo all’avvio di corso più proattivo delle istituzioni pubbliche, chiamate, ora come non mai, a dare concludente e operosa testimonianza sul terreno del fare, con l’assunzione dei necessari provvedimenti atti a ristorare le perdite subite e a consentire il riavvio delle attività. In questo senso – conclude – riteniamo necessario che si proceda, di concerto ai diversi livelli, alla dichiarazione dello stato di calamità”.