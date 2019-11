Maltempo, Conte: “Il governo c’è, è vicino a Venezia e ai veneziani”

“Il disastro che ha colpito Venezia è un colpo al cuore del nostro Paese. Fa male vedere la città così danneggiata, il suo patrimonio artistico compromesso, le sue attività commerciali in ginocchio. Alle autorità e alle Istituzioni locali che ho incontrato questo pomeriggio ho dato un segnale chiaro: il governo c’è.

È vicino a Venezia e ai veneziani”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla sua pagina Facebook. “Domattina sarò ancora in città, incontrerò la comunità locale e avremo un’altra riunione operativa in Prefettura, per constatare i danni reali provocati dal Maltempo e predisporre le prime soluzioni”, aggiunge.