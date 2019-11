Maltempo: il livello del Po è salito di oltre 2 metri in meno di 24 ore

Permane l’allerta maltempo e in particolare l’osservazione dei fiumi che, a causa delle forti piogge, hanno destato non poca preoccupazione. In meno di 24 ore il livello del Po è salito di oltre due metri tanto che nel Cremonese il grande fiume ha superato lo zero idrometrico.

Il monitoraggio da parte delle autorità preposte è costante e l’Aipo ha confermato come l’incremento del livello per ora ha determinato il superamento delle soglie di criticità soltanto nella parte terminale del fiume. Livelli in rialzo anche per l’Oglio, che sale di circa 4 centimetri l’ora, ma che per il momento non desta preoccupazioni particolari.