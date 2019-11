Maltempo: entro 36 ore criticità rossa per il Po in Piemonte a causa delle piogge

Per le precipitazioni in corso e per quelle “previste nel settore occidentale del bacino, si stima che nell’arco delle prossime 24 ore il livello del Po possa superare la soglia di criticità moderata” ossia di colore arancione “nel tratto piemontese ed entrare, nell’arco delle 36 ore, al livello di criticità elevata“, ossia di colore rosso “in alcune sezioni a valle di Torino“. È quanto scrive, in una nota, l’Aipo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Secondo le previsioni, “nei tratti mediani del fiume si prevede il superamento del livello di criticità ordinaria“, di colore giallo, “nelle prossime 24 ore, mentre nelle ore successive la propagazione dell’onda di piena comporterà il superamento della soglia arancione. Nei rami del delta, attualmente e nelle ore a venire fino a ulteriori aggiornamenti – conclude l’Aipo – il Po rimane al livello di criticità moderata a causa della marea“. Il personale dell’Aipo è attivo nel monitoraggio dalla Sala servizio di piena della sede centrale di Parma con i sistemi di protezione civile.