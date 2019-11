Maltempo, il Ciclone Mediterraneo ha devastato la Marina di Policoro: danni gravissimi, è un disastro [FOTO]

Il maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo ha letteralmente devastato, la scorsa notte, il litorale metapontino. Situazione drammatica a Policoro, dove i danni sono ingenti. Sul posto è arrivato il governatore della Regione Basilicata Vito Bardi, che ha annunciato il sopralluogo “per verificare di persona i danni del maltempo. Ci sono – ha aggiunto – gravi danni alle infrastrutture, ma per fortuna non ne sono stati segnalati alle persone. Verificheremo quindi – ha concluso – se ci sono le condizioni per dichiarare lo stato di calamità naturale“.

Bardi ha assicurato il massimo impegno della Regione agli agricoltori e agli imprenditori del Metapontino colpiti dal maltempo della notte scorsa. “La Protezione Civile regionale – ha aggiunto – rimarrà in allerta fino a questa notte“. Secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa, Bardi, “insieme ai sindaci di Policoro, Enrico Mascia e di Scanzano Jonico, Raffaello Ripoli, ha voluto visitare le zone del disastro dopo aver tenuto presso il Comune una riunione operativa con i vertici della Prefettura e delle forze dell’ordine. Il presidente ha constatato di persona i danni e si è intrattenuto a lungo a parlare con gli imprenditori e con gli agricoltori“. Intanto a Scanzano Jonico le scuole rimarranno chiuse anche domani.

Il vicepresidente del gruppo di Forza Italia in Senato, Giuseppe Moles, ha spiegato che “l’emergenza che si sta registrando in queste ore ci obbliga a chiedere il riconoscimento dello stato di calamita’ alla Presidenza del Consiglio dei ministri, perche’ le violente precipitazioni e il forte vento hanno provocato e continuano a creare pesanti danni”.

Nubifragi e trombe d’aria “in maniera implacabile – ha detto il deputato Vito De Filippo (Italia Viva) – stanno travolgendo l’agricoltura della Basilicata e con una particolare gravita’ le aziende agricole. Le organizzazioni agricole hanno lanciato l’allarme che deve essere raccolto. Lavorero’ nelle prossime ore con il Ministro Bellanova per dare le migliori risposte agli agricoltori lucani, ovviamente serve la collaborazione e la puntuale attivita’ della regione che dovra’ perimetrare l’area e fare una precisa declaratoria dei danni”.

Per il deputato del M5s, Luciano Cillis, “i danni verranno sottoposti al Ministero delle politiche agricole per chiedere un intervento del Governo, in attesa che la Regione Basilicata predisponga la giusta deliberazione con cui perimetra le zone e individua le singole infrastrutture danneggiate insieme ai dati meteorologici a sostegno della richiesta di riconoscimento dell’eccezionalita’ dell’evento avverso”.

I nubifragi, ha spiegato il deputato di Forza Italia, Michele Casino, “mettono nuovamente in ginocchio le attivita’ agricole, oltre ad arrecare danni ingenti alle infrastrutture viarie: per queste ragioni, nell’immediato, sollecitero’ il Governo in Commissione Ambiente perche’ venga decretato lo stato di emergenza nelle zone flagellate dal maltempo”.

