Maltempo: domani allerta arancione a Firenze, ma le scuole restano aperte

Prorogata fino a domani l’allerta arancione per rischio idraulico nel cosiddetto ‘reticolo principale’ che riguarda l’Arno a Firenze e nei Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Esteso fino a domani anche il codice giallo per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d’acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. Le allerte si concluderanno a mezzanotte di martedi’ 19 novembre.