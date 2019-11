Due escursionisti sono bloccati dalla neve ai 2.200 metri del bivacco Rattazzo, nel territorio di Sauze di Cesana (Torino). L’elevato rischio di valanghe, 4 su una scala di 5, ha impedito al Soccorso Alpino, contattato dagli stessi escursionisti, di intervenire e le ridotte condizioni di visibilita’ non consentono all’elicottero di alzarsi in volo. Per questo motivo si e’ deciso di aspettare il probabile miglioramento delle condizioni meteo, atteso per la giornata di domani.