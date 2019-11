Maltempo Emilia: allerta arancione per vento sugli Appennini

Vento fino a 74 chilometri orari sugli Appennini emiliani. Dalla tarda serata di domani e’ prevista allerta arancione causata da un’intensificazione del vento sulle zone montuose dell’Emilia orientale, centrale e occidentale. Ad annunciarlo e’ Arpae Emilia-Romagna nell’ultimo bollettino meteo diramato, in cui fa il punto sulla situazione maltempo che sta colpendo in questi giorni l’Italia. Domani dunque “un intenso flusso di correnti sud occidentali interessera’ l’Emilia-Romagna apportando precipitazioni convettive intense ad iniziare dalla tarda serata sulla fascia appenninica del settore centro-occidentale”. Le precipitazioni saranno “persistenti e assumeranno carattere di rovescio o temporale”. Ad iniziare dalla tarda serata, spiega Arpae, e’ prevista anche “un’intensificazione del vento da sud-ovest sui settori appenninici con intensita’ intorno ai 62/74 chilometri orari e intensita’ temporaneamente superiore sui crinali centro-occidentali”. Oggi invece, sull’intera fascia costiera regionale e’ ALLERTA gialla e persistono condizioni di alta marea. Fino a domani Arpae annuncia ALLERTA gialla anche per ‘criticita’ idrogeologica’ sui bacini emiliani orientali, centrali ed occidentali (in queste due zone l’ALLERTA e’ anche per ‘criticita’ idraulica’).