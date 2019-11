Maltempo Emilia Romagna, Costa: “63 milioni ai progetti cantierabili”

“Il governo già a settembre ha assegnato 21 milioni per 18 interventi sul dissesto idrogeologico in Emilia Romagna. Altri 25 milioni sono andati all’Autorità di distretto del Po per il tratto regionale. Ieri abbiamo stanziato 17 milioni per altri progetti. Sono progetti già cantierabili. L’anno scorso avevamo stanziato 74 milioni per i fiumi dell’Emilia Romagna. Ho dato la mia disponibilità alla Regione, se le risorse per i progetti gia’ pronti non fossero sufficienti, ad attingere alla Banca europea degli investimenti. Ora si tratta di aprirli questi cantieri”. Lo ha detto oggi alla Camera il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa (M5S), rispondendo a una interrogazione di Fratelli d’Italia sugli interventi del governo a favore dell’Emilia Romagna colpita dal Maltempo.