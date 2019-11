Maltempo Emilia Romagna: 1,2 mln di danni sulle strade della provincia di Bologna

Tra smottamenti in montagna e buche in pianura, a causa del Maltempo, ammonta a 1,2 milioni di euro la stima dei danni sulle strade provinciali del Bolognese. E’ quanto emerge dai controlli compiuti in queste ore dai tecnici della Citta’ Metropolitana di Bologna.

La cifra – spiega una nota di Palazzo Malvezzi – comprende interventi ‘tampone’ per evitare maggiori dissesti per circa 200.000 euro e opere da programmare e finanziare per 1.000.000 di euro per ripristinare la situazione precedente. In particolare, in montagna a provocare danni sono state le erosioni delle sponde di fiumi e torrenti che hanno interessato le strade, i movimenti franosi superficiali a monte ed a valle delle strade che hanno provocato o l’invasione della carreggiata, la caduta di alberi e gli straripamenti di fossi stradali.

Sulle strade della pianura a provocare danni sono stati essenzialmente lo straripamento di corsi d’acqua importanti come l’Idice e l’esondazione dei fossi stradali che ha provocato l’ammaloramento anche profondo delle pavimentazioni. La Strada Provinciale 6 Zenzalino allagata a causa dello straripamento del Torrente Idice in localita’ La Motta a Budrio, unica ancora chiusa, riaprira’ nella giornata di domani.