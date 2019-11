Maltempo Emilia-Romagna: nel pomeriggio non si esclude l’esondazione del Reno

Il Reno è a rischio esondazione nelle prossime ore, nella zona di Trebbo di Reno, la stessa dove a febbraio 2019 le acque ruppero gli argini, creando non pochi danni.

Il Comune di Castel Maggiore, su Facebook, segnala che “si conferma allerta rossa, i livelli del Reno stanno salendo e oggi tra le 16 e le 18 è atteso il colmo della piena. E’ previsto il superamento della soglia 3, e il raggiungimento del livello di febbraio 2019: non si può escludere il rischio che le acque sormontino gli argini con esondazione del Reno, in particolare a Trebbo di Reno.

Si raccomanda di mettere in salvo i beni che si potrebbero compromettere, di tenersi pronti ad una evacuazione, di prestare attenzione alle telefonate del sistema Alert System.

E’ in attivazione il sistema di accoglienza della Protezione Civile, potremo essere più dettagliati nelle prossime ore. Non è prevista la distribuzione di sacchi di sabbia in quanto non basterebbero per tutti.“