Maltempo Emilia-Romagna: ponti chiusi sul Secchia, preoccupa il Po

Allerta arancione per piene dei fiumi e criticità costiera in Emilia–Romagna, in particolare su Appennino e pianure centro-occidentali e sulla costa ferrarese.

A Modena nella mattina di oggi sono stati chiusi al traffico in via precauzionale Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell’Uccellino, sempre sul Secchia, tra Modena e Soliera. A cause delle piogge intense, soprattutto in montagna, infatti, il livello del fiume è salito superando la soglia di guardia.

La chiusura dei ponti è stata stabiita dal Centro operativo comunale (Coc), in accordo con la Sala operativa unica integrata di Marzaglia, durante l’attività di controllo che continua anche sul Panaro e su tutto il nodo idraulico modenese. In particolare, è stato attivato il monitoraggio arginale sui due fiumi da parte dei volontari di protezione civile.

Chiuso anche da alcuni giorni il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido dove sono previsti alcuni interventi di manutenzione dopo le piene della scorsa settimana.

Nel Piacentino e nel Parmense allerta per l’arrivo della piena del fiume Po con livelli previsti superiori alla soglia 2 nella seconda parte della giornata.