Maltempo Emilia-Romagna: il Reno sorvegliato speciale, ancora interventi nel Bolognese

In Emilia–Romagna è ancora alta l’attenzione rivolta alle piene dei fiumi, in particolare il Reno. Le precipitazioni intense delle ultime 48 ore hanno creato colmi di piena e l’intero bacino del Reno è costantemente monitorato dai tecnici della protezione civile e dalle forze dell’ordine. Sorvegliati speciali gli argini di fiumi e canali, in particolare, nelle province di Bologna, Modena e Ravenna.

L’allerta rossa emessa dalla protezione civile permane anche nella giornata di oggi ed interessa la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese.

Oggi si prevedono precipitazioni a partire dai rilievi appenninici centro-occidentali, in estensione nel corso del pomeriggio all’intero settore centro-occidentale; i valori medi sono stimati tra 30 e 50 mm/24h. Dalla serata potranno verificarsi locali rovesci o temporali sui rilievi.

A seguito dell’ondata di maltempo che ha provocato l’esondazione di diversi corsi d’acqua, proseguono nel Bolognese gli interventi dei Vigili del Fuoco: nella zona di Budrio, una delle più colpite con oltre 200 persone evacuate per l’esondazione del fiume Idice, sono una ventina gli interventi in corso per la messa in sicurezza di edifici e soccorso di animali.

“Budrio ha passato una giornata tremenda, che rimarrà nella sua storia e sicuramente nella mia memoria,” ha scritto su Facebook il sindaco della cittadina, Maurizio Mazzanti, ringraziando vigili del fuoco, Protezione Civile regionale, forze dell’ordine e il personale del Comune.