Maltempo Emilia Romagna: riaperti ponti sul Secchia e sul Panaro, criticità su strade di montagna

Dopo il passaggio della piena dei fiumi causata dal maltempo dei giorni scorsi, sono stati riaperti i ponti sul Secchia e sul Panaro nel Modenese. Nel dettaglio, la Provincia ha riaperto il ponte di Navicello Vecchio a Modena sul fiume Panaro lungo la diramazione della strada provinciale 255 tra Modena e Nonantola e sul Secchia il ponte Motta sulla provinciale 468 tra Carpi e Cavezzo, il ponte Pioppa sulla strada provinciale 11 e il ponte di Concordia sul fiume Secchia, sulla provinciale 8. Permangono, invece, le criticità sulla rete viaria provinciale di montagna: restano chiuse la strada provinciale 24 a Lama di Monchio, interrotta da martedì per il cedimento del fondo stradale e la provinciale 486 di Montefiorino tra Cargedolo e Riccovolto, in comune di Frassinoro, dove si sono strappate le reti di contenimento di un versante roccioso che incombe sulla provinciale, rendendo pericolosa la percorribilità della strada. In pianura resta chiuso il percorso natura del Tiepido a Castelnuovo Rangone per i danni al ponte ciclopedonale.