Maltempo Ercolano, Strano: “Al momento solo danni di lieve entità”

Lo smottamento di terreno nella parte sud-est della scarpata del viale Maiuri che collega la città moderna con quella antica nel Parco archeologico di Ercolano (Napoli), ha provocato ”al momento solo danni di lieve entità”. Ne dà notizia il direttore del Parco archeologico Francesco Sirano che si compiace per la rapidità degli interventi e l’operato dei tanti professionisti coinvolti.

”Una macchina organizzativa perfetta che ha consentito di gestire con tempestività e professionalità tutte le operazioni necessarie alla messa in sicurezza e all’individuazione dei danni che al momento risultano solo di lieve entità. Eccezionale la collaborazione con l’equipe Packard, che ha messo a disposizione dati storici e analisi utili per l’inquadramento dell’intervento”.

Sirano aggiunge anche che ‘‘il movimento del terreno ha messo in luce una interessante scoperta: la presenza di un tunnel borbonico che era già stato all’attenzione di Amedeo Maiuri e che comprometteva la staticità della scarpata”.

L’area interessata dalle operazioni di messa in sicurezza – informa il Parco – non rientra nel percorso di visita, dunque le attività, che procedono spedite, non incidono sulla regolare fruizione al pubblico. Già effettuato il rilievo del crollo, isolata l’area, sono in corso gli accertamenti sull’integrità delle strutture antiche. L’area interessata dallo smottamento della scarpata est del fronte scavo corrisponde ad una porzione del giardino della Casa del Rilievo di Telefo.