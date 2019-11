Maltempo, gli escursionisti salvati: “Siamo stati sprovveduti”

“Che figuraccia. Abbiamo sbagliato e siamo stati degli sprovveduti. Non abbiamo controllato il bollettino meteo e ci siamo fidati di cio’ che hanno detto alcuni amici”.

Si dice “imbarazzata” Ginevra, l’escursionista di 20 anni rimasta bloccata con un amico a causa della neve al Bivacco Rattazzo, intorno a quota 2.200 metri, nel comune di Sauze di Cesana (Torino), e salvata dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

“Non sappiamo piu’ come chiedere scusa – dichiara all’ANSA – Siamo partiti da Bennen Haut per fare strada ad altri del gruppo. Poi loro sono tornati indietro e non siamo rimasti bloccati al bivacco, con un panino per tre giorni. Abbiamo provato a scendere, ma non era possibile. Non eravamo attrezzati e sprofondavamo. Abbiamo chiamato i soccorsi, che ringraziamo nuovamente”.

A chi ha in programma una gita in montagna, Ginevra consiglia: “controllate il meteo. Piu’ volte. Non siate ingenui e non fatevelo fare a qualcun altro”. La giovane tornera’ in montagna. “Io, pero’, aspetto l’estate – dice – Quest’inverno al massimo vado a sciare. Ovviamente senza fare alcun fuori pista...”.