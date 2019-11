Maltempo, fermo 1 peschereccio 3: in fumo 60 mln in 7 giorni

Il maltempo in appena una settimana ha mandato in fumo fino a 60 milioni di euro nel settore della pesca, tra mancati guadagni e danni alle strutture, compresi quelli agli impianti di acquacoltura. A tracciare il bilancio con l’ANSA, è Fedagripesca-Confcooperative, al termine di un primo monitoraggio nelle principali marinerie colpite, dove 1 peschereccio su 3 e’ stato costretto a rimanere in porto.

Se il Veneto è nell’occhio del ciclone, forti difficolta’ si verificano anche in Puglia e Calabria. Ma a soffrire è sopratutto la piccola pesca come Liguria, Sardegna e Triveneto. Un conto che pero’ potrebbe salire perché non riguarda solo le minor giornate di pesca, ma i porti insabbiati e i danni agli scafi delle imbarcazioni.

Il problema, rileva FedagriPesca è che da anni il fondo di solidarietà per il settore chiamato a risarcire i pescatori in caso di calamita’ naturali, è a quota zero. E proprio a dimostrazione di come il meteo abbia un effetto dirompente sull’attivita’ di pesca professionale, nel 2020 il Medac (Consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo) dara’ vita ad uno studio per capire il peso dei cambiamenti climatici.

Su MeteoWeb stiamo seguendo tutto il maltempo in diretta con uno speciale di Nowcasting: per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: