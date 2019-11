Un cavallo è stato soccorso questa mattina dai vigili del fuoco in località Le Corti, nel comune di Rignano sull’Arno (Firenze). L’animale, di 39 anni, era uscito dalla sua stalla ed era scivolato rimanendo bloccato nel fango formatosi a causa della pioggia caduta in nottata. A liberarlo sono stati i pompieri in collaborazione con personale veterinario. Le operazioni sono durate alcune ore.