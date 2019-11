Maltempo Firenze: code e traffico rallentato

Dopo il maltempo di ieri, a Firenze anche oggi si registra traffico fortemente rallentato, in particolare lungo i viali di circonvallazione e in ingresso città.

Le code si sono registrate in particolare tra le 7 e 9 per gli automobilisti in arrivo in città dalla Fi-Pi-Li e dall’Autopalio con rallentamenti sulla direttrice di Ponte all’Indiano, Porta Romana.

Il maltempo ha provocato anche caduta di rami e di pezzi di intonaco dalle facciate: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.