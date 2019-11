Maltempo Firenze, fiumi in piena: allagamenti diffusi e strade chiuse, l’Arno al primo livello di guardia [FOTO]

Le abbondanti piogge, avverte la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, hanno fatto innalzare i livelli idrometrici del reticolo principale e secondario nel territorio della Metrocittà di Firenze.

Le criticità maggiori si riscontrano sulla viabilità, con allagamenti diffusi, attualmente sono chiuse le seguenti strade: Autostrada A1 nel valdarno per frana, SGC FI-SI a Bargino per frana, Sp 72 al km1 Lastra a Signa allagamento,Sr 2 a Falciani (sottopasso allagato),Sr 429 a Petrazzi (allagamento), Ss 67 a Sieci allagamento, Ponte sulla Sieve a Sagginale, Sp 103 a Pratolino.

Vista situazione di criticità diffusa, si legge in una nota della Città Metropolitana, “si consiglia di mettersi alla guida solo in caso di effettiva necessità, e comunque di prestare la massima attenzione negli attraversamenti dei corsi d’acqua e nel transito delle zone depresse (sottopassi stradali, zone di bonifica).

Evitare di attraversare le aree allagate anche se apparentemente con poca acqua. Si invitano i cittadini a seguire le indicazioni dell’autorità di protezione civile locale (Comune) e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali.”

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze consiglia di mettersi in viaggio se strettamente necessario e a tutti di non sostare in prossimità di argini e sponde.

L’Arno è salito sopra il primo livello di guardia a Firenze, raggiungendo i 3,50 metri sull’argine, a causa delle piogge che da ieri sera stanno interessando buona parte della regione. Lo stesso Arno ha raggiunto il secondo livello a Incisa-Figline.

Supera il primo livello di guardia anche il fiume Bisenzio a San Piero a Ponti ed e’ gia’ al secondo livello l’Ombrone a Poggio a Caiano (Prato).

Hanno raggiunto poi il secondo livello di guardia l’Ema nella zona di Grassina e Strada in Chianti (ora in calo) e anche l’Elsa a Poggibonsi (Siena). In aumento anche Greve e Pesa.